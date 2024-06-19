رابط مباشر…. أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

يس خالد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
رابط مباشر…. أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي
أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، والذي أعلنت عنهم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية خلال الساعات الأخيرة المقبلة، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وجنب الإزدحام والتكدس داخل المكاتب الحكومية، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 ….

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تسعى الحكومة العراقية دائماً يد العون والمساعدة لعدد كبير من المواطنبن الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة وسط الغلاء الذي تعاني منه الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن تخصيص رابط للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 ةالتي يمكنكم الإستعلام عنها من خلال إتباع الخطوات الآتية:

  • زيارة الموقع الالكتروني لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية .
  • أو الدخول على منصة مظلتي.
  • ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.
  • اختر الوجبة المراد الإطلاع عليها.
  • اضغط على تحميل الكشوفات.
  • ابحث عن اسم المستفيد .
  • في حالة عدم وجود اسم المستفيد انتظر تحميل باقي الكشوفات.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية ، وهي:

  • أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
  • وأن يكون مقيم في العراق إقامة دائمة .
  • ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام للرجال.
  • وألا يقل سن المتقدمات عن 15 عام ولا يزيد 55 عام للنساء.
  • ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.
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معلومات الكاتب
يس خالد

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