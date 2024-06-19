رسميا.. رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة قطر الفصل الثاني 2024 عبر بوابة المعارف

تفصلنا ساعات قليلة عن إعلان واعتماد نتائج الثانوية العامة قطر الفصل الثاني لعام 2024 بقسميها العلمي والأدبي، وقد أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في قطر بأن الوزارة لم تعلن بعد عن الموعد النهائي والرسمية لإعلان النتائج، ومن المتوقع أن تحدث عمليات بحث مكثفة خلال الساعات القادمة للاستفسار عن نتائج الثانوية العامة في قطر، وذلك مع اقتراب موعد الإعلان عن النتائج، في الأسطر القادمة سنوافيكم بالتفاصيل، لذا يرجى متابعتنا باستمرار.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة قطر الفصل الثاني 2024

يمكن للطلاب بسهولة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة قطر الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 عند إصدار النتائج رسميًا من وزارة التربية والتعليم العالي في قطر من خلال “بوابة المعارف” عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:

الدخول إلى بوابة معارف الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

بعد إتمام عملية تسجيل الدخول، يتعين الانتقال إلى قسم خدمات التعليم.

اختر “نتيجة الثانوية العامة” من قائمة الخدمات المتوفرة في البوابة.

أدخل رقم مقعد الطالب في المكان المخصص له.

بالضغط على “بحث”، ستُعرض نتائج الطالب فور اعتمادها من قبل الوزارة.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة قطر الفصل الثاني 2024

سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة قطر الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 بعد الانتهاء من عطلة عيد الأضحى وذلك وفقاً لما ذكره المسؤولون في وزارة التربية والتعليم القطرية، وأوضح المسؤولون أن جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لكل المواد الدراسية المقررة لطلاب الثانوية العامة في قطر قد انتهت، وما تبقى حالياً هو فقط مراجعة وتدقيق الدرجات تحضيراً لاعتماد النتائج وإعلانها لكافة الطلاب والطالبات في جميع المدن القطرية.