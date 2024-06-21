الآن الوجبة الأخيرة.. الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة molsa.gov.iq

في الساعات الأخيرة شهدت عمليات البحث عبر الإنترنت في دولة العراق زيادة ملحوظة عن الوجبة الأخيرة من قبل المواطنين في جميع المحافظات، حيث يسعون للحصول على معلومات حول كيفية الاطلاع على قائمة المشمولين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024م، تلبية لهذه الحاجة قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق رابط إلكتروني يمكن المواطنين العراقيين من الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر موقع الوزارة ومنصة مظلتي.
الوجبة الأخيرة 2024
نرصد عبر الإنترنت وعلى منصات التواصل الاجتماعي استفسارات متعددة حول كيفية البحث عن قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة الأخيرة لعام 2024، هذا الموضوع يعد من أكثر المواضيع التي تثير اهتمام عدد كبير من المواطنين في مختلف مناطق العراق الذي تنفذه الحكومة العراقية يهدف إلى تقديم الدعم المالي للمواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء والمحتاجين، وهو من البرامج الأساسية التي تعكس الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للمجتمع.
تكشف الحكومة العراقية أنها ستقوم بنشر قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق على الموقع الرسمي لوزارة العمل أو عبر منصة مظلتي، ما يعكس جهودها في تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات للمواطنين.
الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024
يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024م عن طريق الخطوات الآتية:
- الذهاب إلى موقع وزارة العمل الاجتماعية.
- تحدد الرعاية.
- ادخال المحافظة والوجبات.
- كتابة البيانات المطلوبة.
- تحميل ملف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة PDF
- يتم فتح الضغط للملف والبحث عن النتيجة بالاسم.
الشروط المطلوبة للحصول علي الرعاية الاجتماعية 2024
يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية 2024 وهي:
- حاصل على الجنسية العراقية، ومن أبوين عراقين.
- يجب أن يكون عمر المتقدمين بين 18 و 60 عاما.
- لا يمتلك مقدم الطلب أي عقارات أو أصول أخرى.
- لم يتم التسجيل في أي من برامج الضمان الاجتماعي.
- لا يمكن للمتقدمين الاستفادة من أي برامج دعم أخرى.
- عدد أفراد الأسرة يجب أن لا يقل عن 4 أفراد.