نتائج الطلاب 2024 عبر البوابة التعليمية سلطنة عمان خلال home.moe.gov.. تفعيـــل الرابط!!

قامت الحكومة في سلطة عمان باتاحة نتائج الطلاب 2024 عبر البوابة التعليمية، وذلك حتى يمكن لجميع الطلاب من معرفة النتائج الخاصة بهم بكل سهولة ودون بذل عناء أو مجهود وهي توفر الكثير من الوقت لكل من المدارس والطلاب على حد سواء، حيث يتم طرح العديد من الخدمات للطلاب في سلطنة عمان ومنها معرفة النتائج ومعرفة الجداول الدراسية وغيرها.

نتائج الطلاب 2024 عبر البوابة التعليمية

يتم طرح نتائج الطلاب 2024 عبر البوابة التعليمية، حتى يتمكن جميع الطلاب من متابعة النتائج الخاصة بهم وذلك من خلال الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالتوجه إلىhome.moe.gov في سلطنة عمان.

يقوم الطالب بعدها بتسجيل الدخول في البوابة وذلك من خلال كتابة البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم التوجه إلى القائمة الرئيسية ومن ثم اختيار الخدمة الخاصة بنتائج الطلاب.

بعدها يتم كتابة رقم الطالب الامتحاني وأيضا رقم السجل المدني للوالد.

آخر خطوة هي الضغط على كلمة عرض النتائج.

خدمات البوابة التعليمية في سلطنة عمان

بعد الوقوف على طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب 2024 عبر البوابة التعليمية، نوضح لكم الخدمات التي تقدمها البوابة والتي من أبرزها ما يلي: