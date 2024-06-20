“أفضل 10 شفرات” شفرات جاتا سان اندرس كاملة للأندرويد والكمبيوتر وبلاي ستيشن 2.. للأسلحة والسيارات وملابس الشرطة وعدم الموت

نقدم لكم شفرات جاتا سان اندرس كاملة بحيث تتمكن من الحصول على امتيازات واختيارات عديدة، فلعبة جاتا من الألعاب الشيقة جدًا والمشهورة حول العالم وهي لعبة غير مملة إطلاقًا، وفي هذا المقال نقدم لكم شفرات القوارب الطائرة وشفرات التحكم في الطقس وشفرات للسيارات وشفرات للمهمات وشفرات للملابس وشفرات للأماكن وكذلك شفرت للأسلحة.

شفرات جاتا سان اندرس كاملة

تدور الأحداث كما كانت عليه في الأجزاء القديمة ولكنها بها بعض التحديثات في المحتوى وطريقة اللعب، هذا علاوة على إضافة إمكانيات جديدة كالدراجة التي تركبها وتبدأ بها اللعبة وتدخل بها سباقات، وإليكم أفضل 10 شفرات جاتا سان اندرس كالآتي:-

للسيارات الطائرة RIPAZHA.

ZEIIVG لتغيير كل الأوضاع إلى اللون الأخضر.

CPKTNWT لتفجير السيارات.

STATE OF EMERGENCY لتفعيل وضع الشغب.

BIFBUZZ للتحكم في العصابة.

GHOSTTOWN لانخفاض حركة المرور.

BUBBLECARS سيارة الجاذبية.

شفرات جاتا سان اندرس للأسحلة

يمكنكم الحصول على شفرات جاتا سان اندرس كاملة للأسلحة والدبابات والطائرات وغيرها من خلال الأكواد التالية:-

حزمة الأسلحة 1: LXGIWYL.

حزمة الأسلحة 2: PROFESSIONALSKIT.

حزمة الأسلحة 3: UZUMYMW.

للحصول على دبابة: AIWPRTON.

تحصل على طائرة حربية: JUMPJET.

الحصول على طائرة هليكوبتر حربية: OHDUDE.

ذخيرة لا تنتهي: WANRLTW.

أكواد القوارب الطائرة في لعبة جاتا سان اندرياس

AEZAKMI لتعطيل المستوى المطلوب.

BUFFMEUP لتحصل على الجسم العضلي.

BTCDBCB لتحصل على الجسم الثمين.

KVGYZQK لتحصل على الجسم الرفيع.

BAGUVIX للحصول على الصحة الدائمة.

TURN DOWN THE HEAT لمسح المستوى المطلوب من الشرطة.

+2 TURNUPTHEHEAT لزيادة المستوى المطلوب من الشرطة.

ANOSEONGLASS لوضع الإدرنالين.

PROFESSIONAL KILLER قاتل محترف في كل المستويات.

AIYPWZQP المظلة.

أفضل شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas

AUIFRVQS لتفعيل الطقس الممطر.

CFVFGMJ طقس ضبابي.

CWJXUOC عاصفة رملية.

CIKGCGX الكل يرتدي ملابس البحر.

AUIFRVQS الجو الغائم.

AFZLLQLL الطقس مشمش.

ICIKPYH الطقس مشمس جدًا.

ALNSFMZO طقس معتم.

OFVIAC لون السماء برتقالي.

XJVSNAJ للعب في أواخر الليل.

شفرات جاتا للسيارات

YLTEIC السائقين المتهورين.

CPKTNWT لتفجير كل السيارات.

OUIQDMW لتستخدم السلاح داخل السيارات.

BSXSGGC لتطير أي سيارة عندما تصطدم بها.

IOWDLAC لجعل كل السيارات لونها أسود.

LLQPFBN لجعل كل السيارات لونها وردي.

XICWMD يسبب اختفاء السيارات.

YLTEICZ لجعل كل السائقين يقودون السيارات بعنف.

شفرات جاتا للمهمات