“وزارة المالية mof.gov.jo“ موعد صرف رواتب الموظفين بالأردن وحقيقة زيادة الرواتب

يتساءل عدد كبير من الموظفين موعد صرف رواتب الموظفين بالأردن وبناء على هذا قامت الجهات المسؤولة بتحديد يوم مخصص يتم فيه صرف الرواتب وهذا الموعد يكون ثابت ولا يتم تغييره ولكن يختلف من مؤسسة لأخرى وسواء كان الموظف يعمل في قطاع خاص أو قطاع حكومة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد صرف رواتب الموظفين بالأردن

وفقا لما نقلته وزارة المالية في الأردن أن موعد صرف رواتب الموظفين يكون يوم 25 من كل شهر ميلادي وتستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر ويجب العلم أن هذا الموعد ثابت ولا يتم تغييره إلا إذا واجه يوم عطلة رسمية، بالإضافة إلى أن موعد الصرف يتغير من شركة أخرى وهذا على سياسة الصرف في كل مؤسسة.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين في الاردن

انتشرت بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة رواتب الموظفين هذا الشهر مما جعل الكثير يتساءل حول هذا الأمر وبناء على ذلك قامت الجهات المعنية بالرد ونقلت أن ذلك ما هو إلا شائعات ولا يوجد زيادة في الرواتب كما أكدت على عدم تصديق أي أخبار من جهات غير موثوقة.

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين في الأردن

يمكن لجميع الموظفين في عموم الاردن الاستعلام عن رواتبهم وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي قامت بإطلاقها الوزارة وذلك بمجرد اتباع الخطوات الآتية: