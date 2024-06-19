موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة شهر يوليو 2024 ورابط الاستعلام عبر منصة النفاذ الوطني

موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة شهر يوليو 2024، من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين السعوديين في شتى أنحاء المملكة السعودية، الذين بدأوا في البحث عن موعد إيداع رواتب المتقاعدين والذي من المتعارف عليه أن يكون في يوم 25 من كل شهر ميلادي، وفي حال إذا توافق اليوم عطلة أو إجازة رسمية يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف ويقدم موقع البديل تغطية إخبارية على مدار اليوم ومن هذا المقال سوف نتعرف سويا على موعد صرف رواتب المتقاعدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة شهر يوليو 2024

حيث أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمملكة السعودية عن تغيير موعد صرف رواتب المتقاعدين والذي كان من المقرر أن يكون في اليوم الخامس والعشرون من كل شهر ميلادي، ليتم تغييره ليصبح موعد الصرف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وذلك حرصاً من الحكومة السعودية على مساعدة المواطنين السعوديين وتلبية احتياجاتهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024

ويمكن للمتقاعدين الإستعلام عن رواتبهم من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الحكومة السعودية وإليكم الخطوات …