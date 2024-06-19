حصريًا الان.. عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس في هذا الموعد.. أحداث مشوقة وفتح بورصة

يتوقع عشاق مسلسل قيامة عثمان، أن يكون الجزء السادس من أكثر الأجزاء التي تشهد تطورات درامية بحته، بالإضافة إلى أن المسلسل سيعمل على إشادات الدولة العثمانية، ليتجاوز بذلك جميع التحديات والصعاب التي مر بها خلال المواسم الماضية، وعن كيفية تطور شخصية عثمان وتعامله التكنيكي مع الأعداء، مع إضافة شخصيات ووجوه جديدة في المسلسل ومن بينها هازال سوباشي التي سيزيد العمل جاذبية وتشويقًا.

عرض مسلسل عثمان الجزء السادس

والتوقعات تُشير إلى أن الإعلان الترويجي من الموسم السادس من المؤسس عثمان سيكون في أواخر شهر أغسطس المقبل، حتى يكون واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التي تشهدها تركيا والعالم العربي، على أن يتم عرض أول حلقة من المسلسل في بداية شهر سبتمبر المقبل، مع وجود بعض الإعلانات الترويجية التي تُفيد بما يحتويه المسلسل من أحداث مشوقًا واكثر تأثيرًا سنتمكن من مشاهدتها دون تردد.

تردد قناة الفجر الجزائرية المؤسس عثمان

أما عن المعلومات الخاصة بإستقبال قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان، فهي تتمثل في الأتي:-