“جددها من هنا”.. تجديد منحة البطالة والشروط المطلوبة والخطوات اللازمة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

تسعى دائما الحكومة الجزائرية للوقوف بجوار مواطنيها الذين لا يوجد دخل شهري ثابت لهم والفئات الأكثر احتياجا والأشد فقرا، لذا قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن تجديد منحة البطالة كل ستة أشهر والتي تقوم بها الحكومة الجزائرية بالدعم المالي المناسب للمواطنين الأشد احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية في الفترة الراهنة، ونوضح في سياق تقريرنا التالي التفاصيل الخاصة بمنحة البطالة كل ستة أشهر في الجزائر.

شروط منحة البطالة

حتى يتمكن المواطن الجزائري من تجديد منحة البطالة كل ستة أشهر يوجد بعض الشروط التي أعلنت عنها الجهات المختصة لابد من توفرها في من يحق لهم الحصول على تلك المنحة وتلك الشروط هي:

الشرط الاول: ينبغي أن يكون المتقدم جزائري الجنسية بالإضافة إلى إقامته اقامة كاملة داخل الأراضي الجزائرية.

الشرط الثاني: لابد أن يتراوح العمر الخاص بالمتقدم ما بين 19 سنه و 40 سنه.

الشرط الثالث: لابد أن يكون المتقدم ليس لديه أي دخل شهري ثابت خاص به.

الشرط الرابع: ينبغي على المتقدم عدم إمتلاك اي أصول عقارية أو أملاك ذات قيمة.

الخطوات اللازمة لتجديد منحة البطالة

حتى يتمكن المواطن الجزائري من تجديد منحة البطالة يوجد عدة خطوات لابد من اتباعها وهي كالتالي:

اولا: الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابه إسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية الخاص به بالإضافة إلى رقم الهاتف الجوال.

ثالثا: اختيار خدمات من القائمة الرئيسيه ثم اختيار تجديد منحة البطالة.

رابعا: تكملة الاستمارة بالبيانات المطلوبة مع التأكد من صحة جميع البيانات في الأماكن المحددة لذلك.

خامسا: ارفاق الأوراق المطلوبة مع التأكد من صحة البيانات التي بداخلها.

سادسا: الضغط على كلمة إرسال الطلب.

موعد صرف منحة البطالة

قامت الجهات المختصة بتحديد قيمة منحة البطالة والتي تبلغ قيمتها 15000 دينار جزائري بالإضافة أن الموعد الخاص لصرف تلك المنحة يأتي في يوم الثامن والعشرون من الشهر الميلادي.