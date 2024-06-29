;free; ببلاش مبروك عليك شحن 20000 الف كوينز 100% ببلاش اي فوتبول بتروق عليك.. ونزل البكدجات الأسطاير

بالتاكيد كلنا قد تابعنا الاحداث الكروية التي تدور حول العالم الان، استغلت شركة Konami اجواء الساحرة المستديرة وقامت باطلاق اقوي تحديث في تاريخ eFootball، وهو تحديث الموسم السابع، حيث العديد من الهدايا المبهرة وكسب العديد من عملات كوينز بيس المجانية بناءً علي طلب الجماهير، اصبح الان بامكانك شراء وبيع النجوم البارزة كما تشاء واستغلال اقوي فعاليات الموسم المؤقتة والحصول علي العديد من اللاعبين مجاناً، كل هذا واكثر في فعالية البطل Season 7 المعروف باسم ملك القارة king of continent.

احداث الموسم الجديد Season 7 وطريقة استغلال الفعاليات الجديدة

اصدرت شركة Konami واحد من اهم واقوي الفعاليات الجديدة وهو فعالية “موسم البطل” وفي هذه الفعالية تتيح لك اللعبة اختيار المتنح المفضل لديك لمواجهة اقويمستىيات اللعبة من الذكاء الاصطناعي والفوز عليها للحصول علي كوينز بيس مجاناً، ويعتبر هذا واحد من اقوي الاحداث التي تطلقها شركة Konami حتي الان، اصبح للمستخدمين فرصة للحصول علي كوينزات مجانية من خلال مواجهة الذكاء الاصطناعي فقط لا غير، ليس هذا فقط بل بامكانك عند انهاء الفعالية ان تحصل علي 3 فتحات علي بكجات المنتخب الفرنسي و 3 فتحات مجانية علي المنتخب الارجنتيني ليكون لديك الفرصه في الحصول علي اللاعب L. Messi الذي تصل قدراته في هذه النسخة الي 100 نقطة عند التطوير، وكذلك يمكنك الحصول علي اللاعب المتالق K. Mbappè من المنتخب الفرنسى بقدرات تطوير تصل الي 101 نقطة.

طريقة تحديث اللعبة الي Season 7 اصدار 3.6.0 الجديد

اصبح يمكنك الان استغلال احداث الموسم الجديد وبدء عملية التحميل والتثبيت علي الهاتف المحمول من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة الاتية: