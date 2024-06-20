المسلسل شغال.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني الحلقة الأولى.. العرض امتى هيبدا؟

بعد عدة حلقات متتالية حاز مسلسل صلاح الدين الأيوبي على نسب مشاهدة عالية، ويحمل المسلسل العديد من الأحداث التاريخية التي حدثت بالفعل، حيث يتنوع عرض المسلسل بين الحروب والفتح وتجميع المسلمين تحت راية الإسلام، وكما نعلم أن الجيش كان مليء بالخونة التي كانت سبب في إحداث العديد من المشاكل، لذلك لقي المسلسل إعجاب الكثير من محبي المسلسلات التاريخية، وهذا أدى إلى تساءل العديد عن مواعيد إذاعة أول حلقات الجزء الأول.

مواعيد إذاعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني

حسب ما تناولت بعض المصادر الإعلامية أن طاقم عمل المسلسل بدأ في تصوير أول حلقات الموسم الثاني، الذي من المتوقع أن يحمل الكثير من الأحداث النارية، والتي أصبحت عقبة كبيرة في فتح القدس، ولكن بسبب قوة جيش القائد صلاح الدين الأيوبي استطاع السيطرة على القدس، وأشارت العديد من المصادر أن عرض الجزء الثاني سيكون في شهر أغسطس القادم 2024 تقريبًا.

الأحداث التي يدور حولها مسلسل صلاح الدين الأيوبي

تدور أحداث المسلسل حول قائد مغوار صلاح الدين الأيوبي التي خاض العديد من الصراعات مع الصليبيين، كما واجه العديد من الخونة أثناء حروبه، وفتح القدس التي لم تكن سهلة واستمر الحصار لأعوام مع السيطرة الجزئية ومن ثم فرض سيطرة كاملة على القدس، وذلك من أجل انتهاز أول فرصة للتخلص من الأعداء وفتح القدس.

تردد القناة الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

ينقل المسلسل على العديد من القنوات الفضائية سواء كانت تركية أو عربية، من بين تلك القنوات الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل

أعلنت قناة الفجر الجزائرية عن إذاعتها للموسم الثاني، والتي يكون ترددها كالتالي: