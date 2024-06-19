moe.gov.om.. كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في سلطنة عمان 2024 عبر البوابة التعلمية

أوضحت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في عمان 2024، حيث أكمل الطلاب في مختلف المراحل الدراسية امتحاناتهم، حيث أصبح بالإمكان الوصول الى النتائج عبر الإنترنت بسهولة كبيرة من خلال البوابة التعليمية في عمان، وذلك وفقًا لأحدث التصريحات الصادرة عن وزارة التعليم، لذلك لم يعد الاستعلام عن النتائج أمرًا مرهقًا ومعقدًا، وسف نتناول في هذا المقال كافة التفاصيل.

الاستعلام عن نتائج الطلاب في سلطنة عمان 2024

قد كشفت الجهات المعنية عن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في سلطنة عمان لعام 2024 عبر البوابة التعليمية بخطوات بسيطة تتمثل في الآتي:

الدخول مباشرة إلى البوابة التعليمية التابعة لسلطنة عمان.

النقر على زر “تسجيل الدخول”.

استخدام بيانات الدخول المتمثلة في اسم المستخدم وكلمة المرور أثناء عملية تسجيل الدخول.

اختيار خدمة “طلب الحصول على النتيجة الدراسية”.

اختيار صف الطالب الدراسي مع تضمين الاسم الثلاثي وعنوان السكن.

بعد ذلك، اضغط على “الاستعلام”.

يرجى الانتظار قليلاً، ستظهر النتيجة بمجرد اكتمال عملية التحميل.

البوابة التعليمية سلطنة عمان 2024

من خلال البوابة التعليمية يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع بسهولة على نتائج الطلاب في سلطنة عمان لعام 2024 حيث تتيح البوابة التعليمية الوصول بسهولة إلى مختلف المعلومات والخدمات التعليمية، كما تعد هذه البوابة في سلطنة عمان أداة أساسية لدعم الحياة التعليمية، فضلاً عن الاستفادة من العديد من الخدمات الأخرى التي تحسن جودة التعليم، كما تمكن البوابة أولياء الأمور من متابعة تقدم أبنائهم بانتظام والتواصل المباشر مع المعلمين ويعزز ذلك مستوى التفاعل والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.