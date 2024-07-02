25000E كوينز مجانًا! باكج ناتشو ودي بروين k.Mbappé.. شحن كوينز بيس اي فوتبول Football Pes 2024 بلوشي بعد التحديث الأسطوري

لعبة بيس موبايل، تعتبر لعبة بيس موبايل واحدة من اشهر العاب الكرة التي حظت بشعبية كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تقدمة من تجربة لعب مختلفة واداء مثير للاهتمام وبسيط، يمكنك في هذه اللعبة الدخول في دوريات وفاعليات قوية والحصول علي العديد من نجوم الكرة البارزة وضمها للفريق الخاص بك، دائماً ما يبحث المستخدمون علي اخر تحديثات لعبة eFootball علي مواقع جوجل، في هذه المقالة سوف نعرض لكم اهم واقوي التحديثات والتغييرات التي حدثت الاسبوع الماضي وكيفية الاستفادة من كل الفعاليات الحالية.

الموسم السابع من بيس موبايل Season 7 اصدار 3.6.0

اصدرت شركة Konami واحد من اعرق المواسم التاريخية علي مستوي مسيرتها الالكترونية، وهو الموسم السابع king of continent، يهدف هذا الموسم الي ان تكون واحد من ملوك القارات الكروية، وذلك عن طريق اختيار المنتخب الخاص بك والدخول في مواجهة مباشرة مع المنتخبات الاخري في فعالية البطل، يمكنك في هذه الفعالية مواجهة الذكاء الاصطناعي والحصول علي العديد من عملات كوينز بيس المجانية، كذلك يمكنك الاستفادة بالعديد من مهارات تطوير اللاعبين وزيادة النقاط، وغيرها من الهدايا المبهرة التي تقدمها فعالية البطل بمناسبة الموسم السابع موسم ملك القارات.

25000E كوينز مجانًا! باكج ناتشو ودي بروين الهلال k.Mbappé مجاناً

هذا حقيقي، في هذا الموسم يمكنك عند تحديث اللعبة وبدء الفعالية والفوز بها، يمكنك الحصول علي فتحات مجانية لاحد اقوي نجوم المنتخب الفرنسي والمنتخب الارجنتيني مثل اللاعب K.Mbappè من منتخب فرنسا، وكذلك اللاعب L. Messi من منتخب الارجنتين، عند بدء الفعالية سوف يكون لديك الفرصه للحصول علي اي نجم بارز من نجوم المنتخبات المذكورة، وهذا بناءً علي استغلالك للفعالية والفوز باكبر قدر من المباريات المتاحة.

تغييرات الموسم السابع داخل المباراة eFootball اصدار 3.6.0

في هذا الموسم ظهر الكثير من التغييرات التي ذكرتها شركة Konami، وكان مع هذه التغييرات هو تغيير الضربات الحرة والضربات الثابتة في المباراة، حيث اصبح يامكانك التحكم في اللاعبين داخل المباراة واعطائهم تعليمات الانضمام للامام او الرجوع للخلف قبل تسديد الركلة، كل هذا واكثر في تحديثات الموسم السابع اصبح الان بامكانك استغلال الحدث المبهر وتطوير فريق الاحلام الخاص بك.