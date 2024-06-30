يا هلا بالسعادة مبروك عليكم شحن كوينز بيس لحد 30 الف كوينز مجاناً.. عودة الأسطورة ايتو فيس تحميل بيس 2024

ظهرت في الاونة الاخيرة لعبة بيس موبايل التي تعد واحدة من اقوي العاب كرة القدم الالكترونية التي ظهر في الايام الاخيرة، لصدرت شركة Konami لعبة بيس موبايل في فترة قديمة ولكن في الموسم الحالي اثبتت اي فوتبو قوتها وتقدمها كواحدة من افضل العاب كرة القدم علي السعات المحمول، ذلك ان لم تكن افضلهم علي الاطلاق، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم تفاصيل لعبة اي فوتبول وكيفية القيام بتحميل اللعبة وتثبيتها وبدء رحلة صنع فريق الاحلام الخاص بك.
طريقة تحميل للعبة eFootball علي الهاتف الاندرويد
يمكنك الان تحميل لعبة بيس موبايل علي الهاتف المحمول، والدخول في مباريات ملحمية الكترونية كبيرة، يمكنك من ميلادها كسب عملات كوينز بيس المجانية والعديد من بالمميزات والهدايا، يمكنك الان تحميل اللعبة من خلال اتباع الخطوات الاتية:
- التوجة الى منصة تحميل الالعاب الشهيرة Google Play
- كتابة اسم اللعبة في خانة البحث اعلي يمين المنصة
- البحث عن اسم eFootball الشهيرة من انتاج شركة Konami
- اختيار اللعبة والضغط علي كلمة تحميل أو تثبيت
- الانتظار حتي يتم تثبيت اللعبة علي الهاتف بنجاح
كذلك يمكنك تحميل اللعبة علي هواتف iPhone المدعومة بنظام iOS من الخطوات التالية:
فتح تطبيق Apple Store علي جهاز ايفون
كتابة اسم اللعبة في خانة البحث وهي eFootball
تأكد كلمة سر حساب Apple ID الخاص بك لاتمام التحميل
بدء التحميل والتثبيت بنجاح وفتح اللعبة والاستمتاع بها
اقوي فعاليات الموسم السابع Season 7 كوينزات بيس مجاناً
يمكنك الان الاستمتاع بفاعليات الموسم السابع اصدار 3.6.0 من لعبة eFootball والحصول علي العديد من كوينزات بيس المجانية من خلال العديد من الهدايا والعروض والفعاليات الجديدة التي انشائها شركة Konami للمستخدمين، وتكون طريقة جمع الكوينزات من خلال الخطوات التالية:
- القيام بعملية تسجيل الدخول اليومي في اللعبة واستلام كوينز بيس
- القيام بمهمة الاهداف اليومية وجمع اكثر من 100 كوينز مجاناً
- انهاء كل فعاليات الموسم السابع وجمع كوينز بيس مجاناً عند الفوز في الفعاليات