“yemenexam com نتائج التاسع” نتائج الصف التاسع اليمن ٢٠٢٤ صنعاء وكل المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ستظهر نتائج الصف التاسع اليمن ٢٠٢٤ بعد الانتهاء من التصحيح الدقيق بحيث يحصل كل طالب على درجاته التي يستحقها؛ فبعد التصحيح يتم النظر في ورقة الامتحان أكثر من مرة بحيث تصبح الدرجات دقيقة، ومن المحتمل أن تظهر النتيجة في الأيام المقبلة، وينتظر الطلاب وأولياء أمورهم النتيجة بفارغ الصبر لأنهم على أعتاب مرحلة تعليمية جديدة.

نتائج الصف التاسع اليمن ٢٠٢٤

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمنية أن نتائج الصف التاسع اليمن ٢٠٢٤ الدور الأول ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة من شهر يونيو الجاري حيث صرحت قبل ذلك بأن النتيجة ستظهر بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك بيومين أو أكثر قليلاً، كما صرحت بأن النتائج ستظهر على موقع الوزارة، أي أن يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم واستكمال باقي الخطوات التي سنعرضها في التالي:

ادخل على الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم اليمنية على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. أو من خلال التوجه إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات .

. اضغط على تبويب “نتائج الامتحانات”.

بعد ذلك قم بتحديد “نتائج الصف التاسع”.

قم بكتابة رقم الجلوس بشكل صحيح وبعدها اضغط على كلمة “بحث”.

بهذا ستتمكن من معرفة درجاتك في كل مادة.

موعد ظهور نتيجة الصف التاسع اليمن

انتهى الطلاب من إجراء الامتحانات في يوم 12 مايو الماضي ومنذ هذه اللحظة وهم قلقون ومتوترون بشأن النتيجة، وذلك لأن هذه المرحلة التعليمية مهمة في حياة الطلاب، وقالت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه حان وقت جني الثمار ومعرفة كل طالب نتيجة مجهوده طوال العام كما قالت أن النتيجة ستكون مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية وهذا يعطي للطلاب أمل وتفاؤل بشأن حصولهم على درجات مرتفعة.