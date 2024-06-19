mlazemna نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ دور أول بغداد، كربلاء، بابل، ذي قار وعموم المحافظات عبر موقع نتائجنا الوزاري

تزداد عمليات البحث على شبكة الإنترنت يومًا بعد الآخر عن نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ دور أول وذلك من قبل أولياء الأمور والطلاب أنفسهم من أجل الاطمئنان على الدرجات، حيث أن هذه المرحلة الدراسية من أهم المراحل الدراسية للطلاب في العراق وذلك لأنها تغيير المسار التعليمي للطالب وتؤهله إلى دخول المرحلة الجامعية لذلك لابد أن يحصل الطالب على درجات عالية أو درجات تناسب الكلية التي يريد الالتحاق بها.

نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ دور أول

أعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية في العراق أن نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ دور أول على وشك الظهور حيث قالت أن النتيجة ستظهر بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، حيث تتم الانتهاء من أعمال التصحيح وإدراج أسماء الطلاب في الكشوفات النهائية للدرجات لكي يتم رفعها والإعلان عنها على الموقع الرسمي لوزارة التربية وكذلك موقع نتائجنا.

ومن الجدير بالذكر أنه يتابع وزير التربية بنفسه أعمال التصحيح التي تتم على أيدي أكفأ المعلمين والمراجعين وذلك ليحصل كل طالب على الدرجة التي يستحقها وذلك يعني أن عملية التصحيح تتم بشكل دقيق للغاية.

استخراج نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ جميع المحافظات

قالت الوزارة أن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ دور أول سيتكون من خلال كتابة الرقم الامتحاني للطالب، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو الدخول على موقع نتائجنا الذي يرفع نتائج كل الامتحانات الوزارية في كل محافظات العراق، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن النتيجة:-