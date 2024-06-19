رابط التقديم في كلية الحرم المكي 2024 والشروط المطلوبة

نشرت عدد من الصحف والمواقع الالكترونية عن تخصيص رابط التقديم في كلية الحرم المكي 2024، وفتح باب التسجيل في كلية الحرم المكي والتي تعد من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، من خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم والشروط التي أعلنت عنها كلية الحرم المكي 2024 ……

يقدم موقع البديل تغطية إخبارية متميزة على مدار اليوم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم في كلية الحرم المكي 2024، والتي أعلنت أن المفاضلة الخاصة بالدخول في الاختبارات التحريرية للطلاب والطالبات لهذا العام الدراسي لكلية الحرم المكي سوف تكون حسب المعدل التراكمي الذي تحصل عليه الطالب في الثانوية العامة، على أن يكون الطالب قام بالتقديم في الكلية ، وانطبقت عليه الشروط الآتية:

شروط التقديم في كلية الحرم المكي 2024

وأعلنت كلية الحرم المكي على عدة شروط يجب أن تتوافر في الطلاب الراغبين في الالتحاق بها وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلين على شهادة الثانوية العامة .

ألا يقل المجموع التراكمي للمتقدم عن 85% بالنسبة لقسم الشريعة.

يجب أن يكون المتقدم يتقن اللغة العربية.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

كما يجب أن يجتاز المتقدم الاختبارات الالكترونية الخاصة بالقبول بالحرم المكي.

أن يلتزم الطالب بإدخال البيانات الكترونيا وتكون مطابقة للأصل.

وأخيراً أـن يجتاز المتقدم القابلة الشخصية.

رابط التقديم في كلية الحرم المكي 2024

ويمكنكم بكل سهولة التقديم في كلية الحرم المكي وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية: