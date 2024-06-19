“زينة وخزينة”.. سعر الذهب اليوم في مصر رابع أيام عيد الأضحى 19 يونيو 2024

تظهر الأسعار اليومية للذهب في مصر استقرارًا نسبيًا يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، وذلك بعد فترة من التذبذبات الطفيفة خلال عيد الأضحى، وفي ختام تعاملات يوم الثلاثاء، انخفضت أسعار الذهب بمقدار 5 جنيهات بعد أن تراوحت في نطاق 10 جنيهات صعودًا وهبوطًا، كما شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 يونيو في مصر بدون مصنعية

سجل سعر الذهب اليوم 2329 جنيهًا مصريًا للأوقية، مقارنة بـ 2325 دولارًا أمريكيًا في بداية تعاملات يوم أمس الثلاثاء، حيث سجل 2333 دولارًا في ذروة التعاملات السابقة، وإليك متوسط أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو في محلات الصاغة في مصر بدون مصنعية:

سعر عيار 24 في مصر:

سعر البيع: 3,577 جنيه مصري.

سعر الشراء: 3,589 جنيه مصري.

سعر عيار 22 في مصر:

سعر البيع: 3,279 جنيه مصري.

سعر الشراء: 3,290 جنيه مصري.

سعر عيار 21 في مصر:

سعر البيع: 3,130 جنيه مصري.

سعر الشراء: 3,140 جنيه مصري.

سعر عيار 18 في مصر:

سعر البيع: 2,683 جنيه مصري.

سعر الشراء: 2,691 جنيه مصري.

سعر عيار 14 في مصر:

سعر البيع: 2,087 جنيه مصري.

سعر الشراء: 2,093 جنيه مصري.

سعر عيار 12 في مصر:

سعر البيع: 1,789 جنيه مصري.

سعر الشراء: 1,794 جنيه مصري.

سعر الأونصة في مصر:

سعر البيع: 111,249 جنيه مصري

سعر الشراء: 111,605 جنيه مصري

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء:

سعر البيع: 25,040 جنيه مصري

سعر الشراء: 25,120 جنيه مصري

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في مصر:

سعر البيع: 3,577,143 جنيه مصري

سعر الشراء: 3,588,571 جنيه مصري

هذه الأسعار تعكس التحديثات اليومية لأسعار الذهب في السوق المحلي ليوم الأربعاء في مصر.