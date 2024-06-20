 “أحدث شفرات جاتا GTA“ شفرات جاتا سان أندرياس GTA San Andreas.. خدلك 8888 شفرة مجانية مضمونة 100%

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا مجموعة من شفرات جاتا سان أندرياس وهي من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة من قبل اللاعبين، حيث أن لعبة جاتا تعد واحدة من الألعاب الإلكترونية التي تم إطلاقها منذ زمن طويل ويقوم بلعبها حدد لا حصر له من الأشخاص من مختلف الدول، تدور قصة اللعبة حول ثلاث شخصيات إجرامية ويقوموا بالعديد من الجرائم والسرقة وهذا من أجل الحصول على المال.

شفرات جاتا سان أندرياس

يجب العلم أن شفرات جاتا هي عبارة عن مجموعة من الأكواد الممزوجة بالحروف والأرقام وبمجرد أن ستخدمها اللاعب يحصل على العديد من المعدات التي تساعده في إنجاز مهامه، يتم استخدام تلك الشفرات بمجرد كتابتها أثناء اللعب ومنها:

تمنح اللاعب حزمة من الأسلحة LXGIWYL

تعطي اللاعب صحة أبدية BAGUVIX

عندما يستخدمها اللاعب تصبح السيارة الخاصة به غير مرئية WHEELSONLYPLEASE

تعطي اللاعب طائرة نفاثة ROCKETMAN

تمنح اللاعب قفزة مرتفعة KANGAROO

توفر للاعب ذخيرة لا حصر لها FULLCLIP

عند استخدامها تجعل السفينة تطير AFSNMSMW

تقوم بتفعيل وضع الأدرينالين ANOSEONGLASS

خطوات تحميل لعبة جاتا

إذا كنت تبحث عن لعبة تسلي وقتك ننصحك بتحميل لعبة جاتا فهي من الألعاب التي تمتلك العديد من المزايا مثل أنك يمكنك تحميلها بشكل مجاني تماما ويوجد بها تفعيل اللعب الجماعي أيضا، ويمكنك تحميلها بكل سهولة من خلال اتباع النقاط التالية: