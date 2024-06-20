 “أحدث شفرات جاتا GTA“ شفرات جاتا سان أندرياس GTA San Andreas.. خدلك 8888 شفرة مجانية مضمونة 100%

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا مجموعة من شفرات جاتا سان أندرياس وهي من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة من قبل اللاعبين، حيث أن لعبة جاتا تعد واحدة من الألعاب الإلكترونية التي تم إطلاقها منذ زمن طويل ويقوم بلعبها حدد لا حصر له من الأشخاص من مختلف الدول، تدور قصة اللعبة حول ثلاث شخصيات إجرامية ويقوموا بالعديد من الجرائم والسرقة وهذا من أجل الحصول على المال.
شفرات جاتا سان أندرياس
يجب العلم أن شفرات جاتا هي عبارة عن مجموعة من الأكواد الممزوجة بالحروف والأرقام وبمجرد أن ستخدمها اللاعب يحصل على العديد من المعدات التي تساعده في إنجاز مهامه، يتم استخدام تلك الشفرات بمجرد كتابتها أثناء اللعب ومنها:
- تمنح اللاعب حزمة من الأسلحة LXGIWYL
- تعطي اللاعب صحة أبدية BAGUVIX
- عندما يستخدمها اللاعب تصبح السيارة الخاصة به غير مرئية WHEELSONLYPLEASE
- تعطي اللاعب طائرة نفاثة ROCKETMAN
- تمنح اللاعب قفزة مرتفعة KANGAROO
- توفر للاعب ذخيرة لا حصر لها FULLCLIP
- عند استخدامها تجعل السفينة تطير AFSNMSMW
- تقوم بتفعيل وضع الأدرينالين ANOSEONGLASS
خطوات تحميل لعبة جاتا
إذا كنت تبحث عن لعبة تسلي وقتك ننصحك بتحميل لعبة جاتا فهي من الألعاب التي تمتلك العديد من المزايا مثل أنك يمكنك تحميلها بشكل مجاني تماما ويوجد بها تفعيل اللعب الجماعي أيضا، ويمكنك تحميلها بكل سهولة من خلال اتباع النقاط التالية:
- أولا قم بالدخول على متجر التطبيقات سواء كان هاتفك أندرويد أو آيفون.
- بعد ذلك قم بالبحث عن اللعبة وهذا من خلال كتابة اسم اللعبة في المكان المخصص للبحث.
- اضغط على زر التحميل وانتظر عدة دقائق.
- يجب العلم أنه سوف يتم تثبيت اللعبة بشكل تلقائي.
- بعد أن تتم خطوة التثبيت قم باتباع الإرشادات الموضحة لك من أجل البدء في استخدام اللعبة.