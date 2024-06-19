“كيفاش” رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر وشروط التقديم عام 2024 inscription.aadl.dz

قامت وزارة السكن والعمران في الجزائر بإطلاق رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بهدف توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للأسر ذات الدخل المحدود والشباب المقبلين على الزواج. يهدف برنامج سكنات عدل 3 إلى تحسين الظروف السكنية في الجزائر، ويعد من أبرز برامج الدعم السكني التي تقدمها الحكومة الجزائرية. في هذا المقال، سنوضح خطوات التسجيل في البرنامج، والشروط المطلوبة، والمستندات اللازمة للتسجيل.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3

للتسجيل في سكنات عدل 3

يجب على الراغبين زيارة الموقع الإلكتروني لوكالة سكنات عدل

يجب على المتقدمين إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم

ثم النقر على رمز سكنات عدل واختيار الرقم 3.

بعد ذلك، يجب تحديد المحافظة التي يقيم فيها المتقدم، وملء النموذج الإلكتروني المتاح بالمعلومات المطلوبة.

من الضروري التأكد من صحة البيانات المدخلة قبل النقر على أيقونة التسجيل.

شروط التقديم في سكنات

أعلنت وزارة السكن والعمران عن شروط التقديم في برنامج سكنات عدل 3 لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين تشمل الشروط:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم إقامة دائمة في الجزائر

وأن يتراوح عمره بين 19 و70 عامًا

يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم بين 24 ألف و118 ألف دينار جزائري.

كما يشترط عدم المشاركة في برنامج الإسكان من قبل، وتسديد رسوم حجز الوحدة السكنية بنسبة 25%

وتقديم مستندات تثبت قدرة المستفيد على سداد تكلفة الوحدة السكنية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في ADDL3

توفر هذه المستندات الدليل على قدرة المتقدم على سداد تكلفة الوحدة السكنية، وتساهم في تسهيل عملية التسجيل لضمان قبول طلب التسجيل في برنامج سكنات عدل 3، يجب على المتقدمين تقديم مجموعة من المستندات اللازمة تشمل هذه المستندات