ح1: مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وجميع القنوات الناقلة

نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وهو امتداد لمسلسل قيامة أرطغرل، وأكدت مصادر تركية أن من يمثل شخصية عثمان بن أرطغرل هو الممثل المحبوب بوراك أوزجفيت وأنه الآن يكثف التدريبات حتى يؤدي الدور على أكمل وجه وهذا لأن المسلسلات التاريخية تحتاج إلى مجهود كبير على عكس المسلسلات المعاصرة.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

يبحث عدد كبير من الجمهور في دول عديدة عن مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وذلك بسبب جمال الأحداث التاريخية التي يؤديها الممثلين الأتراك، وزادت عمليات البحث أكثر بعدما انتهت الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس.

ومن المتوقع أن يبدأ عرض الموسم السادس في أواخر شهر 8 أغسطس القادم، وأكدت العديد من الصحف التركية أنه تم إضافة ممثلين جدد وتم تغيير الديكور مع العديد من التغيرات الأخرى وذلك سيؤدي إلى زيادة عدد مشاهدين هذا المسلسل التاريخي الجذاب.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

هناك العديد من القنوات التي ستنقل مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس نذكرها لكم فيما يلي مع تردد كل قناة بحيث تتمكن من تنزيلها على تلفازك وتتابع هذا المسلسل التاريخي:

قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 12034.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ATV التركية

ستنقل هذه القناة مسلسل قيامة عثمان أيضًا، وهي من القنوات التي حصلت على نسبة مشاهدات عالية بسبب عرضها للمسلسل على مدار جميع المواسم والأجزاء السابقة، وستنقل الجزء السادس أيضًا، وفيما يلي تردد القناة: