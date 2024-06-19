حصرياً الآن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الجديد 2024 والقنوات الناقلة للمسلسل

مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التركية الناجحة والتي تمكنت من فرض نفسها بقوة على الساحة، حيث تم عرض خمسة مواسم سابقة وكلها نجحت بشكل كبير للغاية ونالت إعجاب الملايين من عشاق المسلسل في كل مكان، فالمسلسل واحد من أنجح الدراما التركية التاريخية التي بدأ عرضه في عام 2019 ومنذ ذلك الوقت وهي المسلسل الأكثر مشاهدة ومتابعة، فأحداثه مليئة بالإثارة والتشويق حيث يعرض مدى المؤامرات والحروب التي خاضها القائد عثمان ابن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية من أجل فتح القلاع وبناء أكبر دولة تضم القبائل التركية، وفي التوقيت الحالي يستعد فريق عمل المسلسل لتحضير الموسم السادس والمتوقع أن يكون أكثر إثارة وتشويق عن المواسم السابقة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

انتهى عرض الموسم الخامس من مسلسل قيامة عثمان وقد حقق الموسم أعلى نسبة مشاهدة بفضل أحداقه الشيقة والممتعة، ويتساءل عشاق ومحبي المسلسل في كل مكان عن موعد عرض الموسم السادس ومن المتوقع عرض فيه شهر أغسطس المقبل، حيث يستعد فريق عمل المسلسل حالياً من تجهيز الديكورات التي تتناسب مع الموسم الجديد لبدء التصوير في الفترة الحالية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يعرض مسلسل قيامة عثمان حصرياً عبر شاشة قناة ATV التركية وهي القناة الناقلة الحصرية للعمل، حيث يعرض المسلسل عبر شاشتها يوم الاربعاء من كل أسبوع وتردد القناة هو:

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تعرض حلقات مسلسل قيامة عثمان مترجم باللغة العربية يوم الخميس من كل اسبوع عبر قناة الفجر الجزائرية، وهي من أولى القنوات العربية التي عرضت مواسم مسلسل قيامة عثمان السابقة عبر شاشتها، ويمكن استقبال القناة بالتردد التالي: