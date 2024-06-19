“شاومينج يعود من جديد” حقيقة تسريب امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024 …. والتعليم توضح الأمر

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة تسريب امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، والذي من المقرر أن يؤديه الطلاب يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر من عدمه .

حقيقة تسريب امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024

تداول عدد كبير من المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي خبر تسريب امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، والذي أصبح محور اهتمام وبحث الكثير من طلبة وطالبات الثانوية العامة ، ورصدت وزارة التربية والتعليم هذا الخبر وتؤكد أن الخبر غير صحيح بالمرة وأن الوزارة قامت بتأمين المخازن التي تحتوي على أسئلة الامتحانات بالإستعانة بقوات خاصة من وزارة الداخلية حرصاً منها على تسريب أسئلة الامتحانات .

وأشارت وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة ، وأن هذه الأخبار تتسبب في إحداث حالة من القلق والرعب عند الطلاب، وناشدت الوزارة المواقع الالكترونية ضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار .

خريطة توزيع امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024