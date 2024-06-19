تصريح عاجل من “وزارة العمل” حول عدم صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024.. الوجبات نزلت!!

عدم صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، عملت على إثارت الجدل بشكل كبير حول عدم ظهورها حتى الأن، مما بات الكثير من المستفيدين داخل محافظات العراق، يتساءلون بشكل مستمر حول عدم إعلان الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية، خاصة وأنها تضم عدد كبير من المتقدمين داخل الدولة، والراغبين في الحصول على الدعم المادي التي يوفره البرنامج.

إعلان الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية بالعراق

بعد الضجة الكبيرة التي تركتها عدم صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن سبب عدم ظهورها هو أن طلبات المتقدمين مازالت قيد المراجعة والدراسة الميدانية التي تضمن حصولهم على الدعم المادي المقدم، مع العلم أنه في حالة الإنتهاء من جميع الإجراءات المعنية بالوجبة الجديدة، سيتم رفعها في أقرب وقت، وحتى يتم الإستعلام عنها من قبل المستفيدين الذين قاموا بالتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية.

خطوات استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمتقدمين في محافظات العراق كالأتي:-