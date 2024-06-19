ثريا عادت.. إعلان مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني 2024.. الحلقة الأولى مشوقة وهذا هو موعد عرضها

منذ عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الأول وجميع الأنظار اتجهت لمشاهدة هذا العمل الضخم، وحصل على شهرة واسعة في الوطن العربي، وأصبح هو أكثر المسلسلات التي لاقت استحسان كبير حول العالم، وذلك لأنه يبرز دور قائد عظيم يدعى “صلاح الدين الأيوبي” الذي قام بتحرير القدس، وحارب الأعداء من أجل الحفاظ على الدين الإسلامي ومن أجل توحيد شمل المسلمين حول العالم، كما واجه القائد العديد من الحروب أثناء تأسيس الدولة الأيوبية، بالإضافة إلى ذلك فإن القدس تمثل أهمية كبيرة عند المسلمين وهذا العمل تناولها من جميع الجوانب وأوضح دور القائد صلاح الأيوبي في تحرياها، وأكثر ما جعل الأنظار تتجه لمشاهدة المسلسل هو ما يحدث الآن في غزة.

هل يوجد جزء ثاني لمسلسل صلاح الدين الأيوبي؟

يتساءل العديد من متابعي مسلسل صلاح الدين عن إمكانية وجود جزء ثاني للمسلسل بعد انتهاء الموسم الأول للمسلسل، بالفعل أكد المسؤولين عن هذا العمل الضخم عن وجود جزء ثاني للمسلسل الذي بالفعل بدأ تصويره، ومن المتوقع أن خلال الأسابيع القادمة سيتم عرض الحلقات الجديدة، وسيعرض عبر العديد من القنوات العربية والتركية، وكما نعلم أن هذا العمل الضخم من إنتاج باكستاني وتركي مشترك، شارك في إخراجه عدد كبير من المؤرخين والمؤلفين الأتراك.

نبذة عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي

من الجدير بالذكر أن مسلسل صلاح الدين بدأ تصويره في سنة 2021 وأصبح منذ أول عرض له أحد أهم الأعمال الإنتاجية.

وفي سياق متصل أشارت الشركة المنتجة أن المسلسل سيمتد لثلاث مواسم، بسبب كثرة الأحداث والفتوحات، لذلك يحرص المسؤولين عن المسلسل نقل كافة الأحداث بحيادية كبيرة.

وخاض القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي العديد من الحروب والصراعات التي من بينها فتح غزة والتجهيز من أجل حصار القدس، وجاءت هذه النجاحات بسبب امتلاكه جيش قوي يبذل أقصى جهد.