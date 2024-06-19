اكتشف الجديد.. موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم 2 والقنوات العارضة

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم 2 هذا ما ينشغل به الكثير من محبي الأعمال التركية وخاصةً المسلسلات التركية، لقد تم طرح الموسم الاول من صلاح الدين الأيوبي شهر نوفمبر الماضي 2023 وحقق تفاعل كبير وأصبح يتابعه ملايين الأشخاص من شتى الدول، وعلى الرغم أن مسلسل صلاح الدين تم تطويره منذ عدة سنوات ماضية إلا أن مخرج ومنتج العمل اختار الوقت المناسب لطرحه وجاء طرحه على الشاشات الفضائية المختلفة بالتزامن مع الأحداث التي تجري في قطاع غزة واقتحام الجيش الإسرائيلي المنازل وتدميرها،

تعتبر أحداث مسلسل صلاح الدين الأيوبي قريباً جداً عما يحدث في فلسطين خلال هذه الفترة، لكن استطاع صلاح الدين أن يهزم الصليبيين والبيزنطيين ويطردهم ويحقق النصر عليهم بتحرير القدس بعد احتلال دام لأكثر من تسعين عاماً، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة المزيد حول موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم 2.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم 2

حقق مسلسل صلاح الدين الايوبي شهرة واسعة للغاية ونجحت في جذب انتباه الملايين من الأشخاص، مما تصدر أسمه محركات البحث الأولى على جوجل لجميع الحلقات، دارت أحداث وتفاصيل شيقة منذ بداية طرح المسلسل وتم عرض 25 حلقة من الموسم الاول وكل حلقه كانت مليئة بالمفاجئات والتفاصيل حول الدولة الأيوبية ومؤسسها صلاح الدين الأيوبي الذي يعتبر من أهم الحكام على مر العصور، ينتظر الجمهور الإعلان الرسمي لعرض الموسم الثاني الحلقة 26 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، حيث كشفت العديد من المصادر التركية بأن فريق العمل بدء الاستعداد لتصوير الحلقات الأولى من الموسم الثاني كي يكون جاهزا للعرض في شهر سبتمبر القادم 2024.

القنوات العارضة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم 2

يعرض صلاح الدين الأيوبي عبر شاشة قناة TRT التركية والتي تنقله بشكل حصري يوم الاثنين من كل أسبوع الساعة 7 مساءً.

كما يعرض المسلسل عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية يوم الثلاثاء من كل أسبوع الساعة 10 مساءً.

كما تشاهدون المسلسل على عدة منصات إلكتروني مترجم باللغة العربية قصة عشق ايجي بست الثلاثاء 10 مساءً.