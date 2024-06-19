أربح 1000000 دلوقتي/.. إليك أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وكيفية الاشتراك وشروطها المطلوبة

مع انطلاق الموسم الجديد، نقدم لكم تفاصيل الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، والتي تعتبر من أبرز المسابقات في الوطن العربي، تُمنح جوائز مالية ضخمة تصل إلى مليون دولار أمريكي، وتُنظم هذه المسابقة تحت إشراف الإعلامي مصطفى الأغا عبر قناة MBC، وسوف نتعرف في تلك المقالة على شروط التسجيل في تلك المسابقة، وارقام التواصل لكل دولة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، وذلك عبر الاتصال بالارقام التالية وفقا للدولة التي تتواجد فيها:

المملكة العربية السعودية:

– Mobily: 650444

– STC: 858888

– Zain: 755505

مصر:

– Vodafone: 95450

الكويت:

– GSM: 4141

الإمارات:

– Etisalat: 6070

عمان:

– GSM: 90434

البحرين:

– Zain: 94000

العراق:

– Zain: 2770

فلسطين:

– Wataniya: 6750

لبنان:

– Thuraya: 008821622775627

سوريا:

– MTN: 1555

– Syriatel: 1565

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للفوز في مسابقة الحلم 2024، يجب على المشتركين استيفاء الشروط التالية:

– أن يكونوا من مواطني أو مقيمي الدول المشاركة.

– أن يكونوا قد بلغوا سن الرشد القانوني وفقًا لقوانين بلدهم.

– ألا يكونوا من موظفي الشركة المنظمة أو أقاربهم المباشرين.

يتم السحب بشكل عشوائي باستخدام نظام إلكتروني لضمان الشفافية والمصداقية. يتم الإعلان عن الفائزين عبر البث التلفزيوني المباشر على قناة MBC، ويتم الاتصال بالفائزين لتأكيد بياناتهم واستلام الجوائز.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

يعتبر الاشتراك عبر تطبيق الحلم للجوال من الوسائل الحديثة والمبتكرة للمشاركة في المسابقة، يمكن اتباع الخطوات التالية للاشتراك:

1. تحميل تطبيق الحلم من متجر أبل ستور أو جوجل بلاي.

2. إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل في مسابقة الحلم.

3. تأكيد التسجيل، حيث سيتلقى المشترك تأكيدًا بتسجيله في المسابقة بعد إدخال البيانات.