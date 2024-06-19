“حصرياً” رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول عُموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية online

نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول من الكلمات التي تشتعل بها محركات البحث في عموم المحافظات العراقية، حيث يترقب النتيجة على أحر من الجمر الطلاب وأولياء الأمور راغبين في معرفة الدرجات التي حصلوا عليها في الاختبارات، حيث تسيطر حالة من القلق والتوتر الشديد الآن على الجميع في ظل تأخر الإعلان عن النتيجة بشكل مقلق، ومن المقرر أن تعلن النتيجة بشكل مركزي وإلكتروني عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، وهذا بسبب الإقبال الشديد على معرفة النتيجة والتي ستعلن قريباً جداً.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول

تعتبر نتائج الثالث متوسط من النتاج التي يمكنهم معرفتها بشكل إلكتروني بعد رفعها على الموقع الرسمي للوزارة، حيث اقتربت لجان الكنترول من انتهاء أعمالها المكلفة بها، فهي تستعد لرفع النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة أمام الطلاب، وقد أكدت وزارة التربية العراقية أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم بدقة عالية وشفافية متناهية حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 دور أول

بكل سهولة يمكن لكل طلاب الصف الثالث متوسط بالعراق الاستعلام عن نتائج اختباراتهم للدور الأول 2024 بكل سهولة من خلال الخطوات التالية: