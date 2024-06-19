“جددهــا هُنـــا anem.dz“ تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر الوكالة الوطنية للتشغيل

يتساءل عدد كبير من الأسر المستفيدة داخل دولة الجزائر عن خطوات تجديد منحة البطالة، يجب العلم أن الحكومة الجزائرية حرصت على تقديم عدد كبير من برامج الدعم وتعد منحة البطالة واحدة من أهمية حيث أنه يحصل من خلالها الأشخاص العاطلين عن العمل على مبلغ من المال كل شهر، ولكن وضعت الحكومة فترة محددة وبعدها يقوم المستفيد بتحديد الدعم وهذا من أجل التأكد من عدم حدوث أي تغير في الحالة المادية لدى المستفيد وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تجديد منحة البطالة

يجب العلم أنه يتم تجديد منحة البطالة كل ست شهور وهذا من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون كالتالي:

أولا قم بالدخول على الوكالة الوطنية للتشغيل. ثانيا قم بتسجيل الدخول وهذا من خلال استخدام رقم التسجيل الخاص بالمستفيد ورقم البطاقة الوطنية. ثالثا سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات قم بإدخالها بشكل دقيق. رابعا قم بإرسال كافة الوثائق المطلوبة. أخيرا اضغط على أيقونة تجديد وبمجرد التأكد من بيانات المستفيد سوف يتم تجديدها على الفور.

شروط التسجيل في منحة البطالة

وضعت الجهات المعنية مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى طالبي منحة البطالة وهي:

يجب أن يكون طالب المنحة ليس لديه مصدر دخل ثابت.

يشترط أن يتراوح عمر طالب المنحة من 18 عام وحتى 40 عام.

شرط هام أن يكون طالب المنحة حامل الجنسية الجزائرية.

المستندات المطلوبة لتجديد منحة البطالة