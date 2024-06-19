[سكنك هنا يا سعودي].. إليك موعد صرف الدعم السكني شهر يونيو 2024 بعد عيد الاضحى المبارك

موعد صرف الدعم السكني يعد من الأمور الهامة لدى المواطنين داخل المملكة السعودية الراغبين في التسجيل في برنامج الدعم السكني حتى يتسنى لهم معرفة الوقت المسموح لهم بصرف راتب الدعم فور نزوله في كل شهر، ويعد برنامج الدعم السكني من برامج الدعم الشهيرة بالمملكة في مساعدة المواطنين بشكل كبير من أجل توفير مسكن ملائم لهم ولذويهم، ولهذا يسعى الكثير منهم في التسجيل بالبرنامج ومتابعة كافة التفاصيل الخاصة به ومن أهمها موعد صرف راتب الدعم، وذلك ما سوف نقوم بتوضيحه خلال السطور التالية من مقالنا.

موعد صرف الدعم السكني شهر يونيو 2024

قامت وزارة الإسكان السعودية بتحديد موعد صرف الراتب الشهري لبرنامج الدعم السكني ليكون ذلك الموعد ثابتا في كل شهر ليتمكن المواطنين من تنظيم أمورهم المالية علي هذا الأساس، وقد تم تحديد تاريخ 24 من كل شهر ميلادي ليكون موعد صرف الدعم السكني للمواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم، ولكن في حالة ان صادف ذلك اليوم أحد أيام عطلة نهاية الأسبوع أو يوم عطلة رسمية بالدولة يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف ليوم آخر غير يوم العطلة.

متطلبات التسجيل في برنامج الدعم السكني

وضحت وزارة الإسكان الشروط والمتطلبات اللازمة لكي يتمكن المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم السكني من التقديم بالبرنامج بنجاح، وقد تم تحديد هذه الشروط على النحو التالي: