اقترب نزوله|.. متى ينزل الدعم السكني بعد العيد؟ وما هي الشروط المطلوبة للتسجيل؟

يتساءل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن موعد نزول الدعم السكني بعد العيد، حيث يعد الدعم السكني من اهم برامج الدعم المقدمة للمواطنين من أجل توفير المساعدة اللازمة لهم للحصول على مسكن مناسب لهم ولأسرهم، ومع حلول عيد الأضحى المبارك أصبح يثير تساؤل المواطنين عن موعد نزول راتب الدعم خشية أن يكون هناك تأخير في موعد نزوله نتيجة وجود أيام أجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى، فهل سيتم تأخير الصرف أم سيكون في موعده المعتاد، سوف نتعرف على تفاصيل الأمر لاحقا.

متى ينزل الدعم السكني بعد العيد؟

حددت وزارة الإسكان السعودية موعد ثابت من كل شهر ميلادي يتم فيه نزول راتب الدعم السكني للمواطنين المستفيدين، وذلك في اليوم الموافق لتاريخ 24 من كل شهر، ويحق للمواطنين بعد هذا الموعد التوجه لصرف الراتب من الحسابات البنكية الخاصة بهم دون أي تأخير، أما عن موعد نزول الدعم لشهر يونيو الجاري فسيكون بعد عيد الأضحى في الموعد المحدد له في يوم الاثنين بتاريخ 24 من يونيو، وبذلك سوف يتم نزول الراتب في موعده دون أي تأخير وبدون أن تؤثر عليه أجازة عيد الأضحى المبارك.

شروط التقديم على برنامج الدعم السكني

قامت وزارة الإسكان بوضع عدد من الشروط اللازمة من أجل التسجيل في برنامج الدعم السكني، وقد جاءت هذه الشروط متمثلة في النقاط التالية: