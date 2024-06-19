“نزلها لاطفالك” ترددقناة وناسة تردد 2024 Wanasah TV بجودة HD لاغاني لولو

تعتبر قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب جميع الأعمار كما انها تعتبر القناة المفضلة لدى الأطفال بفضل تنوع برامجها وجودة محتواها وتقدم القناة برامج متنوعة تساعد الأطفال على التعلم والنمو بشكل مستمر للاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة، يجب تنزيلها على التلفزيون باستخدام التردد الصحيح.

تردد قناة وناسة علي القمر نايل سات

قناة وناسة تعتبر واحدة من القنوات الرائدة في تقديم المحتوى التعليمي والترفيهي للأطفال ويبحث العديد من الآباء عن التردد الصحيح لتنزيل القناة لأطفالهم من اجل تثبيت القناة على القمر الصناعي نايل سات حيث يكون

التردد: 11470

معدل ترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

والاستقطاب عمودي

الجودة تكون SD

تردد قناة وناسة علي القمر عرب سات

بالنسبة لتنزيل قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات، يختلف التردد عن نايل سات حيث يمكن ضبط القناة علي التردد التالي وهو

تردد القناة: 11270

معدل ترميز 27500

ومعامل تصحيح الخطأ 3/4

والاستقطاب عمودي

برامج قناة وناسة

تتنوع البرامج التي تقدمها قناة وناسة لتناسب جميع الأعمار. من بين البرامج الشهيرة، نجد المسلسلات والرسوم المتحركة مثل بوجو وبن تن ودورا وبيكيو. تشمل البرامج التعليمية تنمية مهارات الأطفال في مجالات مختلفة مثل الرياضة واللغة الإنجليزية والعلوم. تقدم القناة أيضًا برامج موسيقية وتطوير المهارات الموسيقية بالإضافة إلى البرامج الترفيهية التي تتضمن الغناء والحرف اليدوية والمسابقات وتتميز قناة وناسة ببرامجها المتنوعة التي تشمل المسلسلات والرسوم المتحركة والبرامج التعليمية ومن بين البرامج الشهيرة التي تقدمها القناة نجد مسلسلات الرسوم المتحركة مثل “بوجو”، “بن تن”، “دورا”، و”بيكيو”وهذه البرامج ليست فقط مسلية، بل تهدف أيضًا إلى تعليم الأطفال قيمًا مهمة مثل التعاون والصداقة والاحترام. كما تساعد هذه البرامج الأطفال على تنمية مهاراتهم اللغوية والإبداعية من خلال القصص المثيرة والشخصيات المحببة.