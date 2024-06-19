“خلاص هانت“ موعد عرض مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

يترقب عدد كبير من المشاهدين موعد عرض مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني وهو من المسلسلات التركية التي تنتمي إلى فئة التاريخية والذي يقبل على مشاهدته آلاف المشاهدين من مختلف الدول العربية وهذا لما ينقله المسلسل من أحداث تاريخية كما أنه ينقل أيضا جميع المعارك والصراعات التي خاضها صلاح الدين الأيوبي من أجل توسيع الرقعة الإسلامية، ومن المقرر أن الموسم الجديد سوف يشهد عدد من الملاحم الجديدة وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

يعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي من المسلسلات التاريخية حيث أنه يروي قصة حياة القائد صلاح الدين الأيوبي ويوضح كافة المعارك التي خاضها في كل من مصر وفلسطين وسوريا، بالإضافة إلى مجهوده العظيم الذي ابذله ضد الصليبيين من أجل تحرير القدس من بين يديهم والذي استمرت عدة قرون يد سيطرتهم ونجح في هذا والهدف من هذا الدفاع عن الإسلام وانتشاره في الدول العربية.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

انتهى الموسم الأول من مسلسل صلاح الدين ومن المقرر أن يتم عرض الموسم الثاني منه في أقرب ولكن لم يتم تحديد موعد عرض حتى الوقت الحالي، يعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي يوم واحد في الأسبوع على قناة تي آر تي وهذا هو يوم الإثنين في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية ويعرض في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، يمكنكم أيضا متابعة المسلسل باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية وهذا يوم الثلاثاء من كل أسبوع وهذا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة.

تردد قناة تي آر تي

يمكنك الآن تنزيل تي آر تي ومتابعة مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني وهذا من خلال استخدام التردد التالي: