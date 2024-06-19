موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الجديد 2024 والقنوات العارضة على النايل سات

جماهير الدراما التركية يترقبون الإعلان عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الجديد 2024، الذي يعد من أهم وأشهر المسبسلات التركية التي لاقت اعجاب وبحث الملايين من المشاهدين خلال السنوات الأخيرة الماضية وذلك بسبب الأحداث المثيرة التي يعرضها المسلسل وصناع العمل ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان والقنوات العارضة للمسلسل ……

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الجديد 2024

حيث يتوقع الكثير من محبي الدراما التركية أن يكون موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الجديد 2024 في أو أغسطس المقبلـ، خاصة بعد أن أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن أنه سوف يتم إنتهاء تصوير حلقات الموسم الجديد في نهاية شهر يوليو المقبل ، وأكدت الشركة أيضاً أن قرار إنتاج جزء سادس من المسلسل سوف يتكلف الكثير من الأموال بسبب تغيير الديكورات بأكملها ومشاركة فنانين جدد .

ما هي القنوات العارضة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

كما تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن القنوات العارضة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس،ـ والتي من المقرر أن يتم نقلها على قناة atv التركية وقناة الفجر الجزائرية والتي يمكن استقبالها من خلال التردد التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

ويمكنكم استقبال التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية من خلال ادخال التردد التالي:

التردد: 12034.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية

كما يمكن أيضاً متابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس من خلال قناة ATV التركية والاستمتاع بما تقدمه القناة على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش وذلك من خلال التردد التالي: