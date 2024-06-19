روق روق.. ثبت الآن تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات لمشاهدة أحلى باقة من أغاني الأطفال

تستعرض قناة وناسة عبر شاستها على مدار اليوم مجموعة متميزة من الأغاني الترفيهية والتعليمية، بالإضافة إلى الأناشيد الدينية المفيدة للأطفال والتي تساعدهم في الحلي بالصفات الحسنة والأخرق الحميدة التي يحثنا عليها الدين الإسلامي، وتعتبر قناة وناسة من أهم القنوات الخاصة بالأطفال التي تعمل على تقديم محتوى متميز خاص بها، ومحتواها مناسب مع الفئات العمرية المختلفة ويتناسب مع العادات والتقاليد في المجتمع العربي، وتوفر القناة تردد لها على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات حتى يمكن استقبالها من أي مكان بالوطن العربي.

تردد قناة وناسة على القمر نايل سات

قناة وناسة واحدة من القنوات الفضائية المميزة التي تمتلك قاعدة جماهيرية عريقة من الأطفال الصغار، فهي تقدم لهم محتوى شيق وممتع للغاية على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع ولا تشويش، وتردد القناة من الترددات التي يكثر البحث عنها مؤخراً من أجل معرفة أحد تردد لها على النايل سات، والتردد هو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

نقدم لكم أيضاً اردد قناة وناسة على العرب سات حيث يمكنكم استقبال التردد من أي مكان بالوطن العربي، والتردد على النحو التالي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

أغاني قناة وناسة بيبي