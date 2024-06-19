10.000 شدة بضغطة واحدة ومضمونه 100%.. طريقة عبقريه لشحن شدات ببجي PuBG UC 2024 بأسهل الخطوات

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف منوعات
10.000 شدة بضغطة واحدة ومضمونه 100%.. طريقة عبقريه لشحن شدات ببجي PuBG UC 2024 بأسهل الخطوات
شحن شدات ببجي موبايل (فوق الـ 40 الف شدة في ثانيتين) هل ممكن!!.. رابط PUBG Mobile UC

هناك الكثير من محبي لعبة بابجي يسألون عن طريقة شحن شدات ببجي PuBG UC بالخطوات سهلة وبسيطة والتي تعتبر من أشهر وأفضل وأهم مقومات اللعبة والتي تقدم للكثير من اللاعبين مجموعة كبيرة من المميزات الجديدة، وسوف نوضح لكم من خلال مقالنا هذا طريقة شحن شدات لعبة ببجي الجديدة بشكل إلكتروني فتابعونا.

طريقة شحن شدات ببجي PuBG UC

تعتبر لعبة ببجي من أفضل الألعاب القتالية المشهورة في العالم العربي بأكمله، كما أنها تقوم بالعمل على رضا اللاعبين من خلال توفير عدد كبير من الشدات التي تسهل عليك كل الأمور الصعبة التي تواجهها أثناء اللعب، يمكنك أن تقوم بشحنها من خلال الخطوات التالية:

  • في البداية الأمر يمكنك أن تقوم بالدخول إلي متجر التطبيقات .
  • سجل الدخول إلى الموقع الرسمي من خلال كل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.
  • انقر على أيقونة الحصول على الشدات
  • ثم بعد ذلك قم بتحديد عدد الشدات المراد الحصول عليها حتى يتم عرض كل أسعارها.
  • في نهاية يتم شحن كل الشدات من خلال تحديد طرق الدفع المناسبة لك.
  • اكتب كل البيانات الخاصة بعملية السداد بشكل صحيح.

شحن شدات ببجي باستخدام بطاقات جوجل

هناك مجموعة من الطرق الأخرى التي يمكنك استخدامها في عملية الشحن الشدات باستخدام كل بطاقات جوجل عندما تتابع تلك الخطوات التالية:

  • في البداية الأمر يمكنك أن تقوم بشراء بطاقات جوجل بلاي من أحد المتاجر الإلكترونية مباشرة.
  • عندما تستلم البطاقة يجب عليك أن تقوم بكتابة كود البطاقة في حساب جوجل الشخصي في الخانة المخصصة لها.
  • إنتظر بضع دقائق لتتمكن من الدخول إلى لعبة ببجي موبايل.
  • حدد شحن شدات ثم بعد ذلك اختار كميات التي ترغب فيها ثم بعد ذلك قم باختيار طريقة الدفع للحصول على كل الشدات التي ترغب في شحنها بكل سهولة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
اسلام داوود

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
أسرار وصفة لبان الدكر لبشرة أكثر نضارة وإشراقًا بطريقة طبيعية وآمنة
إنضم لقناتنا على واتساب