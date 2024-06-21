“سجل من هنا”.. الشؤون الاجتماعية تعلن منحة 300 دينار والشروط المطلوبة تونس2024 

في ظل سعي الحكومة التونسية للتخفيف عن كاهل المواطنين الأشد احتياجا والاكثر فقرا داخل الأراضي التونسية، قامت الحكومة التونسية بالإعلان عن منحة 300 دينار تونسي والتي تعتبر تلك المنحة إحدى أهم البرامج التي تقدمها الحكومة التونسية للمواطنين الذين لا يوجد دخل شهري ثابت لهم والفقراء من أبناء الأراضي التونسية، وذلك في ظل الازمة الاقتصادية التي تجتاح العالم حاليا وغلاء الأسعار في الفترة الأخيرة، ونوضح في سياق تقريرنا التالي التفاصيل الخاصة بمنحة 300 دينار تونسي.

منحة 300 دينار 2024

حتى يتمكن المواطن التونسي من التسجيل والحصول على منحة 300 دينار 2024 تونس والتي تقدمها الحكومة التونسية دعما لمواطنيها، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن وجود بعض الخطوات التي ينبغي على المواطن إتباعها حتى يتم التسجيل بطريقة صحيحة وتلك الخطوات هي:

اولا: الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابه إسم المستعلم ورقم الهوية الوطنية الخاص به في الأماكن المخصصة لذلك.

ثالثا: ينبغي على المتقدم إختيار المنحة التي يريد الاستعلام عنها ثم الضغط على كلمة تسجيل.

رابعا: ينبغي على المواطن تكملة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك مع التأكد من صحة جميع البيانات.

خامسا: النقر على تسجيل بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بإرسال رسالة نصية إلى المواطن للإفادة بأحقية الحصول على المنحة من عدمه.

شروط منحة 300 دينار تونس 2024

قامت الحكومة التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع بعد الشروط التي لابد أن تتوفر في المواطنين الراغبين في الحصول على منحة 300 دينار تونس 2024 وتلك الشروط هي: