انتهى الموسم الخامس.. متى موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024؟ والقنوات الناقلة

حصل مسلسل قيامة عثمان على نسب مشاهدة عالية مما أدى إلى تصدر المسلسل قائمة المسلسلات الأعلى نسب مشاهدة بين المسلسلات التاريخية، وأصبح من أشهر المسلسلات التاريخية على مستوى العالم خلال السنوات الماضية، وكما نعلم أن أحداث الأجزاء السابقة من المسلسل تحكي عن قائد عظيم وهو المؤسس عثمان الذي قام ببناء الدولة العثمانية، واستطاع أن يوحد المسلمين تحت راية الإسلام، ليس هذا فحسب بل حارب الصليبيين من أجل إنشاء دولة إسلامية قوية، لذلك نجد أن نسب مشاهدة المسلسل كل يوم في تزايد مستمر ولا تتوقف.

متى موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس 2024؟

متوقع أن يشهد الجزء السادس من المسلسل أحداث مثيرة ومشوقة أكثر من المواسم السابقة، وبسبب كثرة التساؤلات عن مواعيد عرض أول حلقات الجزء السادس أعلنت الشركة المنتجة أن من الممكن أن يتم عرض المسلسل في نهاية شهر يوليو المقبل أو في بداية شهر أغسطس 2024 كما هو معتاد في كل موسم جديد للمسلسل.

ويشهد الموسم السادس العديد من التغييرات في الممثلين، حيث سيتم إضافة ممثلين جدد، كما أن هناك تغيير شامل في الديكورات، لذلك متوقع أن يجذب الموسم الـ 6 العديد من المشاهدين.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات التي استطاعت الحصول على حقوق بث مسلسل قيامة عثمان عبر شاشاتها، وترددها يكون كما هو متمثل على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: افقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد atv التركية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تعرض قناة atv التركية الحلقات الجديدة من المسلسل باللغة التركية، وهذا هو ترددها: