نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا 2024 الدور الأول بالرقم الامتحاني

صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية عن اقتراب الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا 2024، خاصة وأن الوزارة أكدت عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس العراقية حتى يتمكن الطلاب من الإستعلام عن النتائج بكل سهولة على الموقع الرسمي للوزارة دون الحاجة للذهاب إلى المدارس والخروج في ظل ارتفاع درجات الحرارة في عدد من محافظات العراق.

نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا 2024

وأكدت وزارة التعليم العراقية أن الطلاب أنهوا امتحانات نهاية العام الدراسي وسط متابعة قوية من قبل الوزارة، والتي اهتمت بمتابعة اللجان على مستوى المحافظات العراقية لتتأكد أن الطلاب أنهوا الامتحانات دون حدوث أي مشاكل سواء من الطلاب أو من أسئلة الامتحانات التي أكد الكثير من الطلبة والطالبات أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

كما أضاف المصدر إلى أن حوالي 900 ألف طالب تقدموا لامتحانات الثالث المتوسط وهذا ما يتطلب وقك كبير للتصحيح ورصد درجات الطلاب حتى لا يتم حدوث أي أخطاء تتسبب في نقص درجات الطلاب كونها مرحلة مهمة في عمر الطلاب ويجب أن يحصدوا أعلى الدرجات .

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

حيث يمكن للطلاب الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول من خلال موقع وزارة التربية العراقية من خلال إتباع الخطوات الآتية: