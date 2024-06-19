بسرعة الان.. رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في العراق

يرغب العديد من الطلاب والطالبات في التعرف على طريقة استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول التي تمثل أهمية كبيرة لمئات الطلبة، حتى أن هذه المرحلة نظرًا لأنها تحدد مصير الطالب إلى الكلية أو الجامعة التي سيلتحق بها بعد المرحلة الدراسية الجارية، حتى أن وزارة التربية العراقية، تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، لكي يتم العمل على إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، يمكن بعدها الإطلاع على الكشوفات، وفقًا لمجموعة من الخطوات نكشفها لكم في السطور التالية.

استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول، والتعرف على جميع الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، بإتباع الأتي:-

أن تقوم بالدخول إلى موقع نتيجة نت “من هنا“.

أو أن تذهب إلى موقع وزارة التربية الرسمي “من هنا“.

لتقوم عند ذلك بإدخال كافة المعلومات المعنية بالطالب المتمثلة في الإسم رباعي والرقم الإمتحاني.

اختيار المحافظة المقيم بها الطالب أو المديرية.

النقر بشكل سريع على زر “بحث”.

وفي نهاية الأمر ستتمكن من استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط والتعرف على الدرجات.

مراجعة امتحانات الثالث متوسط الدور الأول

في العادة تقوم وزارة التربية العراقية، بالبدء في أعمال تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث متوسط الدور الأول، حتى أن تأتي المرحلة الثانية وهي رصد الدرجات التي تكون بكل دقة وإحكام، مع العلم أن الوزارة تكون حريصة في أعمال التصحيح والرصد بحيث يضمن ذلك حصول كل طالب على ما يستحقه من الدرجات، وإمكانية الدخول إلى المرحلة الجديدة فيما بعد.