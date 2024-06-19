“بدون حظر” مميزات الاصدار الجديد من الواتساب الذهبي WhatsApp Gold اخر تحديث

الواتساب الذهبي WhatsApp Gold هو نسخة معدلة من واتساب الرسمي تعتبر بمثابة إصدار خاص يستخدمه العديد من الأشخاص نظرًا لأنه يحتوي على ميزات رائعة تتفوق على التطبيق الأصلي. من بين هذه الميزات إخفاء حالة اتصالك بالإنترنت، مما يمنحك خصوصية أكبر عند استخدام التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إرسال ملفات كبيرة الحجم، وهو ما لا يدعمه التطبيق الرسمي. كما يتيح لك حفظ تحديثات حالة الأشخاص الآخرين بسهولة.
الواتساب الذهبي WhatsApp Gold الجديد
يرغب الكثيرون في استخدام نسخة واتساب المعدلة المعروفة باسم الواتساب الذهبي أو WhatsApp Gold، نظرًا لأنها توفر العديد من الميزات وخيارات تخصيص إضافية غير متوفرة في التطبيق الأصلي. يمكن للمستخدمين إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت، تخصيص الواجهة، واستخدام حسابات متعددة على نفس الجهاز، مما يعزز تجربة المستخدم إلى حد كبير. هذه الميزات تجعل الواتساب الذهبي خيارًا مفضلًا للكثير من المستخدمين الذين يبحثون عن المزيد من الخصائص التي لا توجد في النسخة الرسمية.
مميزات الواتساب الذهبي WhatsApp Gold
يتميز الإصدار الأخير من الواتساب الذهبي بميزات عديدة، منها:
- توفر الحماية ضد الحظر مما يتيح استخدام التطبيق بأمان دون القلق من إيقاف الحساب.
- تتيح تقسيم مقاطع الفيديو الطويلة لتشغيلها على التوالي، مما يسمح بمشاركة قصص أطول مع الأصدقاء. ميزة مكافحة الحذف: تتيح عرض الرسائل المحذوفة من جهات الاتصال، مما يمنحك فرصة لرؤية ما تم حذفه قبل أن تختفي.
- تتيح لك مشاهدة الاستوري دون علم الأصدقاء، مما يعزز خصوصيتك. تعطيل التشغيل التلقائي للحالة: يمكنك إيقاف التشغيل التلقائي للحالات، مما يمنحك التحكم الكامل في ما تشاهده.
- يمكنك إضافة قفل للمحادثات السرية، مما يوفر لك طبقة إضافية من الأمان والخصوصية.