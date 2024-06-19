رسميًا.. توقع إعلان مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024.. من هنا أول حلقة

مسلسل قيامة عثمان يعتبر من أشهر المسلسلات التركية التاريخية التي منذ مواسمه الأولى حقق نسب مشاهدة عالية، لذلك ينتظر عشاق المسلسل عرض أولى حلقات الجزء السادس، وذلك لأنه من المتوقع أن يكون من أجمل الأجزاء التي يمكن مشاهدتها، نظرًا لانتهاء الموسم الخامس بالكثير من الأحداث المثيرة والمشوقة التي جعلت متابعي المسلسل يبحثون عن أول الحلقات لإكمال المشاهدة الممتعة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

من المتوقع أن يعرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان في شهر أغسطس القادم 2024، أو من الممكن أن يتم عرض أول حلقة في نهاية شهر يوليو، خاصة بعد بدء عملية التصوير والتجهيز للموسم السادس.

الأحداث المتوقعة في الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان

من المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة فتح عدد كبير من القلاع الجديدة التي من ضمنها بورصة، مع التخلص من الأعداء أمثال يعقوب وابنه، ووقوف عدد كبير من السادة مع المؤسس عثمان، لذلك يشير العديد من الأشخاص أن هذا الجزء سيكون هو أمتع الأجزاء التي يمكنك مشاهدتها.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء 6

يمكن لجميع عشاق المسلسل مشاهدة الحلقات الجديدة أول بأول من خلال تحميل تردد القنوات الآتية:

تردد قناة اليرموك

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 1167.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد آخر لقناة اليرموك

التردد: 11177.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد القناة الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكنك ضبط تردد القناة الناقلة لمسلسل قيامة عثمان من خلال السير على الخطوات الآتية: