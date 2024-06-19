هل تم تخفيض سعر البنزين في السعودية .. هنا قائمة اسعار المواد البترولية الجديدة المعلنة من شركة ارامكو

من المعروف أن سعر البنزين يرتفع باستمرار، ولهذا السبب ينشغل الكثيرون بأي تغييرات قد تطرأ على سعر البنزين في عام 2024 نظرا لتفاوت السعر من عام لأخر بسبب الزيادة المستمرة، وقد أكدت شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية أنها أجرت تعديلات على جميع أسعار المحروقات خلال شهر يونيو 2024، وتم تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من 1 يونيو 2024.

هل تم تخفيض سعر البنزين في السعودية

أعلنت شركة أرامكو أن أسعار البنزين في السعودية لهذا العام قد تتغير بناء على تغير تكاليف التصدير في السوق العالمي، وذلك وفقا للتغيرات المستمرة في العرض والطلب، تعتبر السعودية واحدة من الدول الهامة في إنتاج النفط، حيث تمتلك حوالي 17% من احتياطيات النفط العالمية، وتملك أرامكو دور رئيسي في تحديد سعر لتر البنزين في السعودية، فهي الشركة المسؤولة عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بالنفط والمنتجات البترولية بشكل عام.

سبب زيادة تكلفة لتر البنزين السعودية

في إطار الإجابة عن السؤال حول سعر لتر البنزين في السعودية، يجب معرفة سبب ارتفاع أسعار البنزين في السعودية، والذي يمكن توضيحه كما يلي:

ارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للتر الواحد زاد من الطلب المتصاعد على النفط، مما يؤدي إلى نقص في قدرة الإنتاج لدى الدول المجاورة.

أسعار الوقود لشهر يونيو من عام 2024 في المملكة العربية السعودية

سجل سعر لتر بنزين 91 نحو 2.18 ريال سعودي خلال شهر يونيو الجاري.

في حين بلغ سعر لتر بنزين 95 حوالي 2.33 ريال سعودي.

كما جاءت أسعار الوقود على النحو التالي:

سعر لتر الديزل في شهر يونيو يقارب 1.15 ريال سعودي.

لتر الكيروسين يسجل في شهر يونيو نحو 0.93 ريال سعودي.

غاز البترول المسال في السعودية يسجل في شهر يونيو نحو 0.95 ريال سعودي.

سعر الغاز الطبيعي في السعودية

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية خلال شهر يونيو مستويات جديدة، وهي النحو التالي: