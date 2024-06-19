نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العمانية

نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024، ترتفع معدلات البحث في اليمن عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور القرارات الجديدة التي تصدرها وزارة التربية والتعليم العمانية والتي تحدد من خلالها موعد اعتمادها، أصبح بإمكان الطلاب جميعاً من جميع المدن والمحافظات أن يستخرجون نتائجهم إلكترونياً، لأن وزارة التربية والتعليم نوهت عن ذلك كي توفر على الطالب الوقت والمجهود، يحصل الطلاب على النتائج من جهتين موقع الوزارة المخصص والجهة الثانية المدرسة التابعة للطلاب وهذا لمن يرغب في الحصول عليها ورقياً، يستعد الطلاب للانتقال إلى مرحلة دراسية جديدة وبدء التخطيط لمستقبلهم، اليوم نتعرف سوياً عبر موقعنا البديل على موعد إعلان نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 الفصل الدراسي الثاني بالخطوات.

نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024

يسعى الطلاب جاهداً من أجل الوصول إلى أي معلومة تتعلق بموعد اعلان النتائج لأنهم يشعرون بقلق شديد، ولذلك كشفت مصادر تعليمية خلال الساعات الماضية بأن عملية التصحيح ورصد الدرجات لن يتبقى عليها سوى القلق جداً، ومع انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك يتم الكشف عن نتائج الطلاب بسلطنة عمان بشكل تدريجي حسب كل مرحلة، على أن تبدأ عملية الاعتماد يوم الأحد الموافق 23 من يونيو 2024، وتقوم الجهة المختصة بالعمل على رفع النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي كي يستخرجها الطلبة فور الظهور دون الانتظار لليوم التالي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان

تقدم البوابة التعليمية بسلطنة عمان العديد من الخدمات التعليمية لتوفير الوقت والمجهود على الطلاب، وجاري تفعيل رابط الاستعلام الخاص بنتائج الطلاب للعام الدراسي 2023-2024، لذا يرجى اتباع ما يلي:.