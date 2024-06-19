حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024… والهيئة القومية للتأمين توضح

حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024، خبر أصبح على قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة لتنال اهتمام وبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عن حقيقة الخبر من عدمه ، وبعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات والتي بالفعل تم إضافتها في مارس 2024 بنسبة 15% ، يترقب الملايين من أصحاب المعاشات موعد الإعلان عن الزيادة الجديدة والتي سوف نتعرف عليها خلال السطور التالية .

حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024

يترقب عدد كبير من المواطنين قرار زيادة معاشات شهر يوليو 2024، إلا أنه حتى الآن لم تعلن الجهات المختصة عن أي قرارات جديدة بشأن زيادة المعاشات ، وتسعى الحكومة المصرية دائماً على توفير الدعم الكافي لعدد كبير من المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة وأكدت وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج أنه في حال الإعلان عن أي زيادة في المعاشات سوف يتم الإعلان عن القرار على الصفحة الرسمية أو على القنوات الفضائية المصرية، وأعلنت الوزارة على تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن زيادة المعاشات وإليكم الخطوات …….

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أكدت أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر يوليو 2024 بداية من يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024، وإليكم أماكن صرف معاشات يوليو ….

أماكن صرف معاشات يوليو 2024

فروع البنوك المصرية.

فروع المحافظ الالكترونية.

ماكينات الصراف الآلي .

فروع ماكينات فوري.

مكاتب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

مكاتب البريد المصري.

رابط الاستعلام عن زيادة معاشات شهر يوليو 2024