بزيادة 100.000 دينار.. وزارة المالية العراقية تعلن سلم رواتب المتقاعدين 2024

يبحث الكثير من المتقاعدين عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين والتي أقرتها وزارة المالية العراقية، وذلك بعد تداول بعض الأقوال حول زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 100,000 دينار عراقي، بالاضافة إلى زيادة قيمتها 100,000 دينار عراقي مقدمة من الحكومة العراقية، تماشيا مع غلاء الأسعار في الفترة الأخيرة والأزمات الاقتصادية العالمية، والتي تسعي من خلالها الحكومة العراقية لتمكين المواطن العراقي من تلبية المتطلبات الأسرية، حيث لا يوجد لدى الفرد المتقاعد سوى قيمة الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه من قبل الحكومة العراقية، وبذلك تكون قيمة الحد الأدنى للراتب التقاعدي 700,000 دينار عراقي.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

اعلنت وزارة المالية العراقية بزيادة رواتب المتقاعدين وذلك بقيمة 100,000 دينار عراقي، كما أعلنت الحكومة العراقية عن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 100,000 دينار عراقي وبذلك تصل قيمة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لرواتب المتقاعدين إلى نحو 700 ألف دينار عراقي.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

حتى يتمكن المواطن العراقي من معرفة رواتب المتقاعدين قامت وزارة المالية بالإعلان عن بعض الخطوات لابد من إتباعها وهي كالاتي:

اولا: الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية.

ثانيا: ينبغي على المتقاعد كتابة الإسم كاملا بالإضافة إلى رقم الهوية الوطنية الخاص به.

ثالثا: النقر على الخانة الخاصة بكلمة تسجيل الدخول.

رابعا: النقر على الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

خامسا: النقر على الخانة الخاصة بكلمة بحث ثم سيقوم الموقع تلقائيا بعرض رواتب المتقاعدين.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

نوضح فيما يلي سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها وزارة المالية العراقية وهي كالآتي: