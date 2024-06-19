رابط الاستعلام عن نتائج اليمن صنعاء 2024 بالإسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية اليمنية

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتائج اليمن صنعاء 2024، بعد أن أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، ويترقب الطلاب الإعلان عن النتيجة بكل سهولة كونها مرحلة مهمة في عمر الطالب ويسعي أن يحصد فيها أعلى الدرجات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 ……
موعد الإعلان عن نتائج اليمن صنعاء 2024
يشعر طلاب اليمن بحالة من القلق الشديد خاصة بعدما صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية اليمنية عن أن الوزارة أوشكت على الإنتهاء من رفع نتائج الطلاب على الموقع الرسمي لها حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على نتائج اليمن صنعاء 2024 بكل سهولة دون أن يحتاجوا للذهاب إلى المدارس والتعرض للإزدحام والتكدس .
وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية اليمنية أكد أن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس اليمنية، وأضاف إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك ، وإليكم الخطوات …
رابط الإستعلام عن نتائج اليمن صنعاء 2024 بالإسم
- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية على الإنترنت .
- ثم ادخل على موقع الإدارة العامة للإختبارات من هنا .
- ثم اضغط على نتائج الامتحانات .
- ثم اضغط على نتائج التاسع سوريا .
- أو اختر المرحلة الدراسية المراد الإطلاع عليها.
- ادخل البيانات المطلوبة مثل الإسك ورقم الجلوس .
- تأكد من صحة البيانات المطلوبة.
- ثم اضغط على “عرض النتيجة”.
- خلال دقيقة سوف تظهر أمامك النتيجة على الفور.