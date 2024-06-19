لينك تنزيل كشف pdf أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في العراق عبر منصة مظلتي

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من البرامج الأساسية في تحسين مستوى معيشة الفئات المجتمعية في العراق، حيث يسعى هذا البرنامج إلى تأمين حياة أفضل للمواطنين العراقيين الذين يحتاجون المساعدة والدعم المالي، لا سيما أصحاب الدخل المحدود أو الذين يعيشون ظروف مادية صعبة لا تمكنهم من تأمين احتياجاتهم ومتطلباتهم لعيش حياة كريمة، وفي الآونة الأخيرة يبحث المواطنون العراقيون بشكل مستمر عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وعن موعد ظهور كشوفات أسماء المقبولين، وفي السطور القادمة نذكر لكم تفاصيل كاملة حول موضوع أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

كشف أسماء الرعاية الاجتماعية في عموم العراق

بعد تزايد تساؤلات الشعب العراقي عن موعد كشف الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية، فقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتأكيد على أن الإعلان عن كشوفات الأسماء سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توفير الأموال المخصصة لدعم الرعاية الاجتماعية، وسوف يكون ذلك فور إتمام عملية تدقيق طلبات المتقدمين والتأكد من استحقاقهم للدعم والمساندة من قبل الرعاية الاجتماعية، كما أكدت الوزارة أيضًا على إمكانية الاطلاع على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال منصة مظلتي، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة مظلتي.

تسجيل الدخول إلى المنصة.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على خيار “أسماء الرعاية الاجتماعية”.

تحديد رقم الوجبة”الوجبة السابعة”.

كتابة البيانات المطلوبة في مكانها الصحيح وبشكل دقيق.

الضغط على زر “تحميل أو تنزيل”.

ثم البحث عن الاسم المراد الاستعلام عنه.

الفئات المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية