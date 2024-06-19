أفضل 10 شفرات جاتا المجانية”.. شفرات جاتا سان اندرياس GTA san andreas الجديدة ومضمونة 100%!

جميع مستخدمي جاتا سان اندرياس يرغبون في معرفة الشفرات الجديدة والمضمونة التي يمكنهم الحصول عليها وتحميلها عبر حسابهم الشخصي، لكي يستمتعوا بكل ما هو جديد وحصري في عالم التشويق والإثارة، بالإضافة إلى أن لعبة GTA san andreas هي من أكثر الألعاب الإلكترونية المحببة لملايين المستخدمين حول العالم، وعليه يمكنك التعرف على أفضل 10 شفرات مجانية ومضمونة 100%، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي شفرات جاتا سان GTA san andreas؟

هناك العديد من الشفرات المجانية للعبة جاتا سان اندرياس GTA san andreas، ومن بينها الأتي:-

شفرة تفعيل الأدرينالين ” ANASEONGLASS”.

شفرة جلب المال والصحة ” HESOYAM”.

شفرة امتلاك جسم قوي وصلب ” BUFFMEUP”.

قوة التحمل في الصعاب ” VKYPQCT”.

شفرة تقليل الإزدحام ” GHOSTTOWN”.

كود الصحة ” BAGUVIX”.

كود الحركة بسرعة ” SPEEDITUP”.

شفرة المزيد من الأكسجين ” CVWKXAM”.

شفرة مطادرة الشرطة ” TURNDOWNTHEHEAT”.

تحويل الإشارة من حمراء إلى خضراء على شفرة ” ZEIIVG”.

كيفية تحميل لعبة جاتا سان GTA san andreas

هناك بعض الخطوات لكي يتم العمل على تحميل لعبة جاتا سان اندرياس GTA san andreas، وفقًا للأتي:-