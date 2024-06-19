موقع نتائجنا.. نتائج الثالث المتوسط دور اول 2024 صلاح الدين بالرقم الامتحاني

بدأ الكثير من الطلاب في البحث عن موعد اعتماد نتائج الثالث المتوسط دور اول 2024 صلاح الدين وخاصةً بأن فترة الأجازة المحدد بمناسبة عيد الأضحى المبارك على وشك الأنتهاء، يعيش الطلاب فترة من القلق ولن تطمئن قلوبهم إلا بعد سماع خبر ظهور النتائج، يعتبر العام الدراسي الجاري 2024 كانت اكثر استقرار وانتظام ولم تصدر اي شكاوى سواء من الطلاب أو المعلمين نتيجة لما وضعته الوزارة من قواعد وضوابط أمنية بتوجيهات الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، استمرت امتحانات الثالث المتوسط نحو 12 يوم ولن يمر على انتهاء الامتحانات سوى اسبوعين لكن بالنسبة للطلاب فترة طويلة جداً، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول نتائج الثالث المتوسط دور اول 2024 صلاح الدين ترقبوا معنا.

نتائج الثالث المتوسط دور اول 2024 صلاح الدين

يعود فريق المصححين إلى لجان الكنترول بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لكي يستكملون المهمة المكلفين بها في إجراء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وبعد الانتهاء يتم التواصل مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة صلاح الدين من أجل أن تتم عملية الاعتماد و الإعلان رسمياً عن كشوفات pdf نتائج الطلاب بمحافظة صلاح الدين الذين حرصوا على حضور الامتحانات وكانت النسبة أعلى من العام الماضي، حيث تتعلق نسب النجاح بالعام الدراسي وكلما شهد استقرار كلما تحسن الوضع وارتفعت معدلات النجاح وزادت نسب الحضور.

رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط طلاح الدين الدور الاول

في أقل من 5 دقائق تحصلون على نتائجكم لأنها ترفع بشكل إلكتروني ولا داعي للذهاب إلى المدرسة للحصول عليهم وبذل مجهود والانتظار فترة طويلة وكل ما عليكم لمعرفة النتائج الآن اتباع الخطوات التالية